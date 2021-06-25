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Американский эсминец USS Laboon переходит из Черного в Средиземное море

В черноморской акватории USS Laboon, как сообщили ранее в ВМС США, проводил "операции по обеспечению безопасности на море в регионе"

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американский эсминец USS Laboon, вошедший около двух недель назад в акваторию Черного моря, покидает его, завершив там свою миссию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter Шестого флота ВМС США.

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"USS Laboon взял курс в южном направлении, из Черного моря в Средиземное море, после завершения морского патрулирования в рамках оказания поддержки союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", - отмечается в твите.

В черноморской акватории USS Laboon, как известили ранее в ВМС США, проводил "операции по обеспечению безопасности на море в регионе". Такие операции, отметили в 6-м флоте, американские корабли "регулярно осуществляют в Черном море вместе с союзниками и партнерами по НАТО". Так, британский эсминец, согласно сообщениям СМИ, участвовал в проводившихся в акватории Черного моря совместных маневрах с британским эсминцем HMS Defender и фрегатом ВМС Нидерландов HNMLS Eversten.

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