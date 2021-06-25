Саммит ЕС принял решение о продлении на полгода экономических санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на проходящем в Брюсселе двухдневном саммите приняли политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете.

"Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России. Поэтому никто не выступил против продления санкций еще на 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, сразу после саммита будет запущена формальная процедура, которая завершится в ближайшие недели публикацией соответствующих нормативных актов в Официальном журнале Евросоюза.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.