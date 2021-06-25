Польша утверждает, что представила на саммите ЕС доказательства кибератак со стороны РФ

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Польши располагают доказательствами совершения кибернападений со стороны России. С таким утверждением выступил в пятницу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на продолжающуюся второй день встречу Евросоюза на высшем уровне.

"Саммит ЕС решительно осудил разного рода хакерские атаки в отношении европейских стран. Были упомянуты Польша и Ирландия - государства, которые были атакованы в последнее время. Я несколько раз подчеркивал во время встреч и переговоров, что атаки с территории РФ должны немедленно прекратиться, что у нас есть доказательства, что это, к сожалению, нападения, цель которых - довести до дестабилизации, дезинформации и ослабления всего ЕС. Это ясно всем странам Евросоюза", - сказал он.

22 июня польские власти выдвинули версию, согласно которой имевшие место две недели назад хакерские атаки в республике якобы могут быть связаны с деятельностью российских спецслужб. Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши выяснили, что в списке целей проведенной группой UNC1151 атаки методом социальной инженерии было не менее 4 350 адресов электронной почты, принадлежащих польским гражданам или зарегистрированных на польских почтовых сервисах. В списке взломанных адресов значится более 100 аккаунтов, которыми пользуются лица, выполняющие государственные функции, - члены бывшего и нынешнего правительства, депутаты, сенаторы, представители местных властей.

Западные страны ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия причастна к различным кибератакам, в том числе в отношении правительственных учреждений и компаний США. Российская сторона эти обвинения последовательно отвергала. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к данным хакерским вылазкам. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".