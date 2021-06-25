Лукашенко заявил об угрозе навязать автокефалию Белорусской православной церкви

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Противники белорусского государства пытаются сломать православие в республике, объявить автокефалию Белорусской православной церкви, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, сообщила пресс-служба главы государства.

"В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них, мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом [Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси] недавно обсуждали эту тему, - это попытка сломать православие в Беларуси", - сказал Лукашенко.

По его словам, противники белорусского государства идут проверенным путем, желая объявить автокефалию Белорусской православной церкви. "Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху, он об этом мне говорил, да и тут мы уже видим этот разворот", - отметил Лукашенко.

Он сообщил, что поручил чиновникам, чтобы власти осуществляли контакты между государством, руководством страны и владыкой. "Чтобы мы, не дай бог, скажу по-народному, не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство - конфессиональный мир - сохранить в Беларуси", - подчеркнул президент.