Париж заявил, что придает важное значение диалогу с Москвой по контролю над вооружениями

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Париж придает важное значение развитию диалога с Москвой по контролю над вооружениями. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы считаем важным развитие диалога с Россией по контролю над вооружениями", - сказал он. По словам французского министра, "он должен быть содержательным".

Евросоюз должен вести на высоком уровне диалог с Россией, указал глава МИД Франции. По его словам, Россия является великой державой и соседом, с которым необходимы стабильные отношения.

"Важно говорить с Россией, как это сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в 2019 году, пригласив президента России Владимира Путина в Брегансон, и как сейчас поступил президент США Джо Байден", - сказал Ле Дриан. "Россия - великая держава, для нас это также сосед, и с этой страной необходимы стабильные и ясные отношения", - отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Одновременно французский министр в очередной раз напомнил о различиях сторон во взглядах на дело Алексея Навального и ситуацию на Украине.

