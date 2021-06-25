Премьер Белоруссии заявил, что республика никогда не поддастся на внешнее давление

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Белоруссия не приемлет политику санкций и не поддастся на внешние диктат и давление. Об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Роман Головченко, выступая в парламенте.

"Очевидно, что самостоятельный политический субъект в центре Европы, не желающий играть по навязанным извне правилам, много кому не дает покоя. В ход идут самые иезуитские методы и приемы - от лжи до надуманных санкций", - отметил Головченко, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава правительства сказал, что Белоруссия будет самостоятельно принимать решения, основанные "на нуждах и запросах белорусского общества".