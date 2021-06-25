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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен готовиться к ухудшению отношений с РФ

Вести диалог следует с позиции силы, отметила Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней с позиции силы. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду, - сказала она. - У нас позиция силы, потому что если смотреть на экономические отношения, то мы увидим, что российский импорт в ЕС составляет менее 5%, в то время как импорт ЕС в Россию - более 37%".

Теги
БельгияРоссияФон дер Ляйен, Урсула
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