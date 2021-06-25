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Макрон: Франция и ФРГ высказались на саммите ЕС за единый подход Европы к отношениям с РФ

Стороны предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку прояснения разногласий с Москвой, подчеркнул французский президент

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Франция и Германия высказались на встрече лидеров ЕС в Брюсселе за единый европейский подход к отношениям с Россией. Об этом заявил в пятницу французский президент Эмманюэль Макрон по итогам завершившегося саммита.

"Вместе с Германией мы высказались за единый европейский подход к отношениям с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции. "Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией", - указал он.

Напомнив о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байден в Женеве 16 июня, Макрон подчеркнул, что "Франция уже ведет такой диалог с Владимиром Путиным с 2019 года".

 

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Меркель, АнгелаБельгияГерманияРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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