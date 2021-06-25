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Меркель заявила, что ЕС будет искать форматы диалога с РФ

Даже в период холодной войны такие возможности существовали, подчеркнула канцлер ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Евросоюзу нужен формат диалога с Россией для решения конфликтов, недостаточно, когда с Москвой говорят другие. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

"Есть смысл искать форматы, при которых ЕС может говорить с Россией", - сказала она. По ее словам, в ночь на пятницу не удалось достичь договоренностей о встрече на высшем уровне, но было решено искать новые форматы и формулировать предпосылки для этого. "Мы продолжим работать над этим", - добавила Меркель. Канцлер напомнила, что даже в период холодной войны такие возможности существовали.

Глава кабмина добавила, что дискуссии накануне были непростыми, поскольку у многих стран - членов сообщества есть разногласия с Москвой. "Мне было понятно с самого начала, что есть разные оценки, что каждый смотрит на вещи по-своему", - сказала Меркель.

Она добавила, что приветствует факт переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, но "ее печалит" тот факт, что такой диалог не ведет Брюссель. "Суверенный ЕС тоже должен быть в состоянии заявлять об заинтересованности в таком же разговоре, - заявила Меркель. - Недостаточно, когда нас о таком лишь информируют".

В среду газета FT сообщила, что Меркель якобы выступила с предложением пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Меркель, АнгелаБельгияГерманияРоссия
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