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На восстановление работы сайта парламента Литвы потребовалось около шести часов

Неисправности, вызванные отключением электроэнергии во время непогоды, устранили

ВИЛЬНЮС, 25 июня. /ТАСС/. Сайт Сейма (парламента) Литвы вновь доступен для интернет-пользователей после почти шестичасового отключения в пятницу утром из-за неполадок, связанных с перебоями в подаче электроэнергии. Об этом сообщила канцелярия Сейма.

"Неисправности, вызванные отключением электроэнергии во время бушевавшего над страной шквала, устранены", - говорится в сообщении. Как отметила канцелярия, проблемы были вызваны стихийным бедствием без умышленного вмешательства посторонних лиц. "Поломок оборудования или кибернетических атак не отмечено", - уточнила канцелярия.

Ответственным инстанциям поручено разобраться в обстоятельствах инцидента и достоверно установить его причины.

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