Украинская оппозиция обжаловала в суде указ Зеленского о военной администрации в Славянске

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) подала иск против президента Украины Владимира Зеленского, который своим указом распорядился создать военно-гражданскую администрацию (ВГА) в городе Славянске Донецкой области, что, по мнению истцов, предполагает "ручное" управление городом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Сегодня мы обратились в суд с иском к президенту Украины о признании незаконным указа Владимира Зеленского об образовании Славянской городской военно-гражданской администрации", - сказано в сообщении. В партии назвали это решение опасным прецедентом, где президент "фактически переводит город в ручное управление центральной власти и полностью пренебрегает голосами людей, которые на выборах выбрали себе представителей в местную власть". "Само положение о ВГА несет в себя ряд возможных угроз и рисков, в первую очередь, для людей, потому что руководитель ВГА имеет широкие полномочия - от контроля над бюджетом города до введения режима военного положения - это комендантский час, ограничение передвижения и так далее", - пояснили в оппозиции.

По мнению представителей партии, у президента не было никаких законных оснований для введения в мирном и спокойном Славянске военно-гражданской администрации. "Это политическое решение, которое несет в себе конкретные цели. Поэтому мы обратились в суд с иском, чтобы признать это решение незаконным, отменить указ президента и вернуть Славянск в режим нормальной и размеренной жизни", - заключили в ОПЗЖ.

Зеленский ввел в Славянске ВГА 26 мая.

Закон о создании ВГА в подконтрольных киевским силовикам районах Донбасса был подписан в феврале 2015 года. Согласно украинскому законодательству, эти временные органы госвласти должны заниматься "обеспечением безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы".