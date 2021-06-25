Макрон: в ЕС видят, что нынешняя политика санкций в отношении России не работает

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза убедились, что существующая политика введения санкций в ответ на действия России, которые они считают агрессивными, не работает, необходим более эффективный подход и действие на упреждение. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения саммита ЕС в Брюсселе.

"Я рад, что мы вышли из логики реактивности в отношении России, реагирования на ее действия. Логика "санкции за агрессию" больше не видится эффективной, и мы уже видели подтверждение этому", - сказал французский лидер, отметив, что пока ЕС не удалось добиться изменения курса России.

"Мы должны сосредоточиться на вопросах о том, как можно сдержать подобное поведение, предотвратить такие шаги, как отреагировать более эффективно и как получить более ясные перспективы", - сказал Макрон.