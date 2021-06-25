Блинкен: США обеспокоены отсутствием временного соглашения между Ираном и МАГАТЭ

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что отсутствие временной договоренности между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о проверках ядерных объектов исламской республики является серьезным препятствием для возобновления ядерной сделки. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Париже на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения сторон к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, руководитель американской дипломатии отметил, что этому мешает, в частности, отсутствие соглашения между Тегераном и МАГАТЭ. Срок временной договоренности о проверках, действовавшей с января нынешнего года, истек в четверг, а о его продлении пока условиться не удалось. "Мы сообщили Ирану о нашей серьезной обеспокоенности по этому поводу", - сказал Блинкен.

В то же время он выразил надежду на то, что "существенные разногласия", сохраняющиеся между сторонами, будут урегулированы в ходе следующих раундов переговоров, продолжающихся в Вене.

В свою очередь Ле Дриан заявил, что Франция и другие страны "ожидают от иранских властей последних сложных решений, которые позволят возродить ядерную сделку 2015 года".

Консультации в австрийской столице на эту тему идут уже около трех месяцев при участии международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и исламской республики с целью возвращения к выполнению СВПД. Соглашение о сокращении иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций с Тегерана было заключено в 2015 году, однако в 2018-м администрация президента США Дональда Трампа вышла из этой договоренности, а Иран в ответ на такой шаг отказался от части своих обязательств. Нынешний глава Белого дома Джо Байден выразил готовность вернуться к ядерной сделке с исламской республикой, но для этого сторонам необходимо решить ряд сложных вопросов, связанных с выполнением СВПД и возможной отменой антииранских санкций.