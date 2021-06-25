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Премьер Испании заявил, что Мадрид настаивает на важности диалога между ЕС и РФ

Испания поддерживает новую стратегию ЕС в отношении Москвы, представленную главой дипломатии сообщества Жозепом Боррелем, отметил Педро Санчес

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Испании настаивает на важности поддержания диалога между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил в пятницу премьер-министр королевства Педро Санчес по итогам саммита ЕС.

"Мы провели вчера длительные дебаты о России", - отметил он. Руководитель правительства уточнил, что Мадрид поддерживает новую стратегию ЕС в отношении РФ, представленную главой дипломатии сообщества Жозепом Боррелем. Санчес сообщил, что дебаты главным образом были сосредоточены на формате диалога, "который должен начаться между европейскими институтами и Россией".

Он указал, что королевство выступает за единство в рядах ЕС в данном вопросе. Премьер констатировал, что у Евросоюза и РФ есть вопросы, представляющие взаимный интерес, по которым нужно взаимодействовать. "Для Испании фундаментально [важно] иметь <...> диалог [с Россией]", - добавил он.

Теги
ИспанияРоссияСанчес, Педро
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