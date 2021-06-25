Алиев заявил, что мир на Южном Кавказе невозможен без мирного договора Баку с Ереваном

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Мир между Азербайджаном и Арменией и в целом на Южном Кавказе невозможен без мирного соглашения между Баку и Ереваном, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Евросоюза во главе с министрами иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы.

"Если между нами и Арменией не будет заключено мирное соглашение, это будет означать, что нет мира. Не только между двумя странами, но и в целом на Южном Кавказе", - цитирует Алиева агентство АзерТАдж.

Азербайджанской стороне война не нужна, добавил он. "Нам нужны мир и устойчивое развитие, прогнозируемость, нулевой риск войны, нам не нужна война. Она и раньше была нам не нужна", - подчеркнул президент Азербайджана.

По его словам, в Баку хотят перейти от постконфликтного периода к мирному развитию и сотрудничеству. Алиев также выразил сожаление в связи с тем, что азербайджанская сторона "до сих пор не слышала ничего подобного с армянской стороны". "Возможно, предвыборная обстановка была невыгодной для подобного рода заявлений, но сейчас, после выборов в Армении, надеюсь, будет положительный ответ", - добавил Алиев.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, после чего под контроль Баку перешел ряд районов, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.