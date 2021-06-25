Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила проект закона о защите суверенитета

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Совет республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии одобрил проект закона "О защите суверенитета и конституционного строя", внесенный в парламент правительством страны, сообщает агентство БелТА.

Документ предусматривает внесение изменений в законы "О Вооруженных силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементацию в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента "О защите суверенитета и конституционного строя".

Как заявил председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты парламента Сергей Рачков, "законопроект имеет исключительную значимость для обеспечения национальной безопасности и стабильности государства в контексте нарастающего процесса разрушения коллективным Западом международного права, новых глобальных и региональных вызовов и угроз".

Ранее разработчики документа заявили, что он будет способствовать "созданию дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышению эффективности государственной системы управления, в том числе деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, укреплению территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, гражданского мира и согласия в республике".

Ранее в пятницу проект закона был принят в двух чтениях во втором, окончательном чтении Палатой представителей (нижней палатой) Национального собрания республики. Теперь документ будет направлен на подпись президенту страны.