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Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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В Британии признали, что инцидент в Черном море "мог привести к неуместной эскалации"

Военное командование королевства стремится не допускать подобных ситуаций, заявил начальник штаба обороны страны Николас Картер
Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Описание
Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Инцидент с британским эсминцем Defender "мог привести к неуместной эскалации", британское военное командование стремится не допускать подобных ситуаций. С таким заявлением в пятницу выступил начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер.

"То, что заставляет меня бодрствовать по ночам, - это [возможный] просчет, который является результатом неуместной эскалации. То, что мы увидели в Черном море в среду, - это ситуация, которая может породить его. В данном случае этого не случилось, но это ситуация, о которой нужно хорошо подумать", - заявил высокопоставленный генерал в интервью газете The Daily Telegraph.

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ВеликобританияРоссияИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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