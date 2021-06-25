В Британии признали, что инцидент в Черном море "мог привести к неуместной эскалации"

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Инцидент с британским эсминцем Defender "мог привести к неуместной эскалации", британское военное командование стремится не допускать подобных ситуаций. С таким заявлением в пятницу выступил начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер.

"То, что заставляет меня бодрствовать по ночам, - это [возможный] просчет, который является результатом неуместной эскалации. То, что мы увидели в Черном море в среду, - это ситуация, которая может породить его. В данном случае этого не случилось, но это ситуация, о которой нужно хорошо подумать", - заявил высокопоставленный генерал в интервью газете The Daily Telegraph.