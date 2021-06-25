Нуланд: США постараются ввести против Белоруссии рестрикции вроде секторальных санкций ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты постараются ввести в отношении Белоруссии дополнительные односторонние рестрикции, подобные секторальным санкциям Евросоюза. Об этом сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

Она напомнила, что и США, и ЕС сообща уже применяли недавно ограничительные меры в отношении Белоруссии. Такие совместные усилия "имеют гораздо больше воздействия" на Минск, нежели односторонние рестрикции, отметила заместитель главы внешнеполитического ведомства. "Однако ЕС теперь пошел на один шаг дальше, чем США, применив секторальные санкции, особенно затронувшие поташ - удобрение, от поставок которого очень сильно зависят белорусская экономика и ряд лиц вокруг [президента Александра] Лукашенко. Мы в США сейчас постараемся ответить на это схожим образом", - заявила Нуланд.

Она также выразила мнение, что Лукашенко стал "международным головорезом" после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. "Наши друзья в Москве все больше теряют деньги, поддерживая этих ребят. Будь то в сфере безопасности, будь то в экономике", - утверждала Нуланд.