МИД Украины вызвал послов ФРГ и Франции для обсуждения инициативы проведения саммитов с РФ

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. МИД Украины пригласил послов Германии и Франции на Украине для обсуждения инициативы о возобновлении проведения саммитов ЕС - Россия. Об этом в пятницу сказано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

"Во исполнение поручения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в МИД Украины были приглашены послы Германии и Франции на Украине для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС - РФ", - говорится в нем. По мнению Киева, данная инициатива "идет вразрез санкционной политике ЕС".

Как уточняется в сообщении, "главы иностранных диппредставительств отметили, что это была только идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня" и "указанное предложение в конечном итоге не было поддержано".

В сообщении отмечается, что послы подтвердили со своей стороны, что Германия и Франция являются "неизменным друзьями Украины", а также то, что эти страны "продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета" Украины.

В среду Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Берлин и Париж предложили провести встречу лидеров ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным, что вызвало негативную реакцию представителей стран Балтии. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Брюссель отказался от саммитов ЕС - Россия, которые ранее проводились дважды в год.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила о том, что Европейский союз должен искать "прямой контакт с Россией и российским президентом". По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, Россия всегда была готова к диалогу с Евросоюзом, однако призвал дождаться итогов саммита ЕС и обсуждения доклада Борреля об отношениях с Россией.