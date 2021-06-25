Визовые центры Франции в Москве прекратили прием заявок на продление пятилетнего шенгена

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Визовые центры Франции в Москве приостановили прием заявок на продление истекших во время пандемии шенгенских виз, который был открыт 1 июня. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве Франции в РФ.

"Подтверждаем, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от трех до пяти лет, выданных Францией и истекших во время пандемии. Эта мера является следствием внесения России в список стран красной зоны, согласно классификации стран для въезда во Францию, утвержденной постановлением Минздрава от 23 июня 2021 года", - говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве разъяснили, что включение в красную зону означает ужесточение условий въезда в страну. "Посольство Франции сможет возобновить обработку такого вида виз, как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию", - отметили в дипведомстве.

Генконсульство Франции в Москве с 1 июня вновь начало принимать запросы на продление пятилетних шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии коронавируса. Одновременно с этим в консульстве анонсировали постепенное возобновление выдачи Францией виз и для других категорий заявителей. В то же время наличие визы сейчас не означает разрешения въехать на территорию Франции: границы между странами остаются закрытыми из-за эпидемических ограничений. Въезд во Францию открыт только для определенных категорий граждан.