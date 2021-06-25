Не менее 408 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 408 палестинцев пострадали в результате столкновений с приграничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца, распространенном в пятницу.

"Общее число раненых, с которыми работали наши бригады сегодня в населенных пунктах Бейта и Осарин в провинции Наблус, достигло 408", - приводит текст сообщения палестинский телеканал Al-Mamlaka. Как уточняется, 69 человек получили ранения в результате выстрелов резиновыми пулями, еще четверо - от выстрелов боевыми патронами, 250 арабов пострадали от действия слезоточивого газа, 72 палестинца получили ожоги, еще 13 были травмированы действием светошумовых гранат.

Как отмечает телеканал, израильские силовики применяли против медицинских бригад Палестинского общества Красного Полумесяца резиновые пули, в результате чего некоторые врачи также получили травмы.

В последние недели жители южных районов провинции Наблус каждую пятницу проводят шествие в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские препятствуют проведению демонстраций палестинцев, применяя против них силу.