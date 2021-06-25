В Госдепартаменте США подняли флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Радужный флаг в поддержку сексуальных меньшинств в пятницу впервые подняли перед зданием Госдепартамента США в Вашингтоне. Трансляция церемонии велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Так называемый прогрессивный флаг (вариация на тему радужного флага ЛГБТ, содержащая также черный, коричневый, розовый, голубой и белый цвета в поддержку цветного населения и трансгендеров) размещен перед зданием имени Гарри Трумэн на флагштоке под государственным флагом США. Как сообщила ранее пресс-служба Госдепа, полотнище будет развеваться там до 28 июня.