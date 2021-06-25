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Байден заявил, что партнерство с Афганистаном не заканчивается и будет поддерживаться

Президент США отметил, что "бессмысленное насилие" в стране должно прекратиться

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Глава американской администрации Джо Байден заявил в пятницу на встрече с афганским президентом Ашрафом Гани, что партнерство между США и Афганистаном не заканчивается и будет поддерживаться. Высказывания Байдена приводит пресс-пул Белого дома.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Афганистан. "Афганцам необходимо решить свое будущее, чего они хотят", - сказал Байден. Президент США отметил, что "бессмысленное насилие должно прекратиться".

 

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафБайден, Джо
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