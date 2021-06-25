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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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Байден заявил, что приговор Шовину кажется ему подходящим

Как сообщили в Белом доме, президент США располагает всеми подробностями по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, получившему 22,5 года лишения свободы за убийство темнокожего Джорджа Флойда, кажется ему подходящим. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но мне кажется, согласно руководящим принципам, это кажется подходящим", - сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов, заданный ему в Белом доме во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома.

Приговор Шовину был вынесен ранее в пятницу.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафБайден, ДжоБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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