Глава военных властей Мьянмы выразил надежду на расширение контактов с Россией

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мьянма рассчитывает на расширение контактов с Россией, которую рассматривает как самую дружественную страну, заявил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, лидер военных властей страны старший генерал Мин Аун Хлайн, находящийся с визитом в Москве.

"Россия - наш верный друг, настоящий друг <...>. Россия по расстоянию далеко, зато наши мнения совпадают, причем это проверено историей. Поэтому я бы сказал, Россия - наш друг навсегда", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, отношения Мьянмы и России обладают большим потенциалом в сферах торговли, культуры, спорта, туризма. "Для развития сотрудничества нужно доверие, а оно возникает в процессе расширения контактов. Нужно узнать друг друга, тогда и с инвестициями все пойдет лучше", - добавил главком ВС Мьянмы.

Мин Аун Хлайн также выразил надежду на развитие обменов между РФ и Мьянмой.