{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Разведка США не смогла дать точных выводов о природе происхождения увиденных НЛО

Неопознанные летающие объекты ранее видели американские военные
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Разведывательные службы США пока не могут точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), которые ранее видели американские военные. Это следует из распространенной в пятницу незасекреченной версии доклада, подготовленного аппаратом директора Национальной разведки США.

На эту тему

"Ограниченное количество высококачественных сообщений относительно неопознанных летающих объектов мешает нашей возможности сделать однозначные выводы о природе или намерениях НЛО", - говорится в документе.

Теги
США
Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии на борту
По данным журнала Semana, инцидент произошел днем в небе над восточным департаментом Норте-де-Сантандер
Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии на борту
Читать полностью