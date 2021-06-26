Разведка США не смогла дать точных выводов о природе происхождения увиденных НЛО

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Разведывательные службы США пока не могут точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), которые ранее видели американские военные. Это следует из распространенной в пятницу незасекреченной версии доклада, подготовленного аппаратом директора Национальной разведки США.