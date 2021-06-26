США призвали Иран к немедленному взаимодействию с МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Американская администрация призывает иранские власти к безотлагательному взаимодействию с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в целях сохранения режима мониторинга ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщил в пятницу представитель Госдепартамента.

"Ирану следует взаимодействовать с МАГАТЭ без дальнейших проволочек, чтобы гарантировать, что надлежащие меры сохранятся, дабы можно было сразу восстановить преемственность компетенции МАГАТЭ в сфере мониторинга СВПД", - заявил этот американский дипломат информационному агентству Reuters. СВПД - это Совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией.

Ранее МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня в полночь. В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении на три месяца временной договоренности о таком мониторинге, срок действия которой завершился 23 мая, но затем был продлен до 24 июня. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не отменят санкции в отношении Ирана.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.

С апреля в Вене ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления СВПД в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения соглашения: отмене американских санкций в отношении Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Тегераном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.