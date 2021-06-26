СМИ: более 30 человек погибли в столкновении двух наркокартелей в Мексике

МЕХИКО, 26 июня. /ТАСС/. Не менее 35 человек погибли в столкновении наркокартелей "Новое поколение Халиско" и "Синалоа" в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета La Jornada со ссылкой на источники в правительстве региона.

Перестрелка произошла у населенного пункта Сан-Хуан-Капистрано. На месте происшествия представители властей обнаружили два сожженных пикапа. Сведений о задержании участников столкновения обнародовано не было.

Ситуация с тяжкими преступлениями в Мексике остается тяжелой, несмотря на все усилия властей. В городе Рейноса в штате Тамаулипас 19 июня жертвами нескольких вооруженных нападений стали 15 местных жителей. В штате Гуанахуато 21 июня неизвестные открыли огонь по собравшимся у мастерской по ремонту мотоциклов, убив семь человек.

В прошлом году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств. В апреле эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов страны в список 50 самых опасных в мире по итогам 2020 года. Первое место занял город Селайя в Гуанахуато.