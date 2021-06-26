МИД Аргентины осудил обстрел вертолета с президентом Колумбии

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Аргентины в пятницу выступило с осуждением нападения на вертолет, в котором находился президент Колумбии Иван Дуке.

"Министерство иностранных дел Аргентины решительно осуждает нападение на вертолет, в котором сегодня днем находился президент Республики Колумбия Иван Дуке, и с удовлетворением отмечает, что президенту и его окружению не угрожает опасность. В знак солидарности с народом и правительством Колумбии наша страна вновь заявляет о решительном неприятии применения насилия", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на его сайте.

Ранее неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились Дуке, министр национальной обороны Колумбии Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал. Колумбийский лидер подчеркнул, что власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.