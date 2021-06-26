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Мексика выразила солидарность с Колумбией после атаки на вертолет президента

Неизвестные ранее обстреляли вертолет, на борту которого находились президент Колумбии Иван Дуке и министр национальной обороны Колумбии Диего Молано

МЕХИКО, 26 июня. /ТАСС/. Власти Мексики солидарны с президентом Колумбии Иваном Дуке после обстрела его вертолета и поддерживают демократические институты южноамериканской республики. Об этом в пятницу в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

"Наша солидарность с колумбийским народом и его президентом Иваном Дуке в связи с атакой на вертолет, в котором он летел. Мексика отвергает насилие и поддерживает демократические институты Колумбии", - написал дипломат.

Ранее неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились Дуке, министр национальной обороны Колумбии Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал. Колумбийский лидер подчеркнул, что власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.

Теги
МексикаКолумбия
В Перу осудили нападение на вертолет с президентом Колумбии на борту
Неизвестные ранее обстреляли вертолет, на борту которого находились президент Колумбии Иван Дуке и министр национальной обороны Колумбии Диего Молано
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