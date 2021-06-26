Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против КНР из-за закрытия гонконгской газеты

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Американские сенаторы Патрик Туми (республиканец, штат Пенсильвания) и Крис Ван Холлен (демократ, штат Мэриленд) направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом ввести санкции против КНР из-за закрытия гонконгской газеты "Пинго жибао" (Apple Daily). Об этом пишет в пятницу газета The Hill .

По ее данным, законодатели предлагают в рамках американского "Закона об автономии Гонконга" от 2020 года ввести рестрикции в отношении лиц и организаций, причастных к закрытию издания.

17 июня полиция провела обыск в редакции "Пинго жибао" и медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двух из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности. В четверг газета прекратила работу.

Байден ранее осудил закрытие газеты "Пинго жибао", назвав это ударом по независимым СМИ. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти считают необоснованным заявление президента США относительно ситуации с "Пинго жибао". По словам дипломата, правоохранительные органы Гонконга предприняли меры в отношении "Пинго жибао" в соответствии с местным законодательством. Официальный представитель ведомства отметил, что представители высшего руководства США должны прекратить выступать с заявлениями, которые китайское правительство рассматривает как посягательство на суверенитет КНР.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года 73-летнему оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в Гонконге.