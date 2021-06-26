Опрос: 70% американцев считают, что власти США знают про НЛО больше, чем говорят

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Около 70% жителей США полагают, что у правительства США больше информации о неопознанных летающих объектах (НЛО) и неопознанных воздушных явлениях, чем они представляют общественности в настоящий момент. Об этом пишет в пятницу газета The Hill со ссылкой на данные опроса, проведенного ею совместно с Исследовательской службой Харриса.

Как отмечает издание, чаще всего такой точки зрения придерживаются американцы в возрасте от 18 до 34 лет - 75% от числа опрошенных лиц этого возраста, реже - американцы в возрасте от 35 до 49 лет - 64%.

Опрос проводился с 17 по 18 июня среди 942 респондентов. Статистическая погрешность составляет около 3,19 п. п.

В пятницу власти США в докладе для Конгресса сообщили, что разведывательные службы страны пока не могут точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов, которые ранее видели американские военные. Документ основан на данных о 144 инцидентах, имевших место в период с ноября 2004 года по март 2021 года. С уверенностью разведка может говорить о природе только одного из них - замеченный объект оказался большим воздушным шаром. "[Природа] остальных остается невыясненной", - говорится в докладе.

Как отмечает агентство Reuters, американский чиновник высокого ранга в ответ на вопрос о возможности внеземного происхождения замеченных объектов ответил, что данных, указывающих на это, у властей США нет. "Оценка любого вида поисков внеземной жизни не является задачей оперативной группы. <...> Это не то, что нам было поручено делать. <...> Из 144 сообщений, с которыми мы здесь имеем дело, у нас нет четких свидетельств того, что есть какое-то внеземное объяснение им (этим явлениям - прим. ТАСС), но мы пойдем туда, куда нас приведут данные", - сказал он.

Авторы доклада полагают, что существует несколько типов неопознанных воздушных явлений. Возможные объяснения в Вашингтоне предлагают делить на пять категорий: воздушные помехи, природные атмосферные явления, секретные американские разработки, "системы иностранных противников". К пятой категории разведка США предлагает относить все "другие" потенциальные варианты.

Наблюдения за НЛО в США

Ранее бывший президент США Барак Обама в эфире телекомпании Си-би-эс подтвердил наличие у американских властей снимков воздушных явлений, природа которых, по его словам, до сих пор остается неясной. В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На начальном этапе за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

После того как информация о существовании программы попала в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.