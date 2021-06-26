Блинкен: США и Франция намерены не позволить Китаю играть доминирующую роль в мире

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Взгляды Вашингтона и Парижа совпадают в том, что Китаю не следует позволять играть доминирующую роль в мире. Уверенность в этом выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам газеты The New York Times, которое было опубликовано в пятницу.

Как отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Вашингтон и Париж "на одной волне" в том, что касается настроя противодействовать возможному установлению мирового порядка во главе с Китаем. По мнению Блинкена, такой порядок был бы "по своей природе совершенно не либеральным".

Блинкен заверил, что США не стремятся "сдержать Китай" или "попытаться отбросить Китай назад". По его версии, Вашингтон видит свою задачу в том, чтобы сохранить существующее положение вещей. Как полагает дипломат, альтернативой этому является хаос в мире, который "неизбежно ведет к конфликту", или китайское господство.

"Я выяснил, что президент Макрон рассуждает совершенно так же и сосредоточен на необходимости достичь практических результатов", - отметил госсекретарь США. По словам Блинкена, в настоящее время США и Франция "должны сотрудничать, координироваться и действовать сообща" в свете пандемии и роста влияния Китая.

Говоря о новой глобальной инфраструктурной инициативе для развивающихся стран, которую Вашингтон называет противовесом китайской программе "Один пояс - один путь", руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил: "Наше предложение является позитивным и конструктивным". "Так сложилось, что предложение Китая не является ни позитивным, ни конструктивным. На мой взгляд, разница очевидна", - добавил он. По версии Блинкена, в том, что касается взаимодействия с Китаем, для других стран "всегда есть условия". Как полагает госсекретарь, Пекин "использует вакцины [от коронавируса] в качестве инструмента принуждения других стран". Запад, как он утверждает, придерживается иного подхода.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Блинкен и Макрон на встрече в Париже обсудили, в частности, сотрудничество в вопросах противодействия "принудительным экономическим практикам со стороны КНР и попыткам [Пекина] подорвать основанный на правилах международный порядок".