В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли окраину Донецка

ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу утром обстреляли северную окраину Донецка и село на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило в субботу "Донецкое агентство новостей" (ДАН) со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные около 05:30 (время совпадает с мск) открыли огонь из крупнокалиберных минометов по району "Вольво-центра" на северной окраине Донецка. Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Пески. Всего было выпущено 20 мин калибра 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В 08:05 киевские силовики обстреляли из 120-мм минометов район села Заиченко на юге ДНР. Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Талаковка. Всего выпущено 12 мин калибра 120 мм.

Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма, отмечает ДАН.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.