Греция продлила до 3 июля разрешение на въезд россиян

АФИНЫ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Греции продлили до 3 июля разрешение на въезд граждан ряда третьих стран, включая Россию, при наличии у них либо свидетельства о вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста, либо справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в субботу в правительственном вестнике.

Новое решение принято в продолжение более ранних решений, на основе которых, в частности, была отменена въездная квота 4 тыс. россиян в неделю и разрешен приезд неограниченному числу граждан РФ при наличии одного из перечисленных документов.

В новом решении, которое "будет действовать с 26 июня до 06:00 (совпадает с мск) 3 июля", также указано, что граждане стран, въезд которых в Грецию разрешен, могут использовать для этого "международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира (Корфу), контрольно-пропускные пункты [на сухопутных границах] в местечках Промахонас и Орменио круглосуточно, в местечке Какавиа с 07:00 до 19:00 (с максимальным числом 1 500 человек в день без учета водителей грузовиков), в местечках Эвзони и Нимфея с 07:00 до 23:00, а также в пункте Мавроматио с 08:00 до 16:00 (с максимальным числом 250 человек в день)".

В документе отмечается, что в Грецию разрешен въезд граждан государств - членов Евросоюза и Шенгенского соглашения, их супругов или лиц, с которыми они заключили договор о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей. При этом разрешен въезд в страну граждан еще 26 стран. "Запрет на въезд в Грецию граждан третьих государств не распространяется на постоянных жителей следующих стран: Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд, которые въезжают в страну любым способом и любыми [транспортными] средствами", - говорится в сообщении.

Прибывающие должны обязательно заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на правительственном сайте, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Транспортные компании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны вернуть пассажира обратно за свой счет.

Выборочные экспресс-тесты

По прибытии в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. Причем в нынешнем решении указано, что наряду с ПЦР-тестами могут делаться и экспресс-тесты.

Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата теста пассажир должен будет провести в карантине 10 дней. Если положительный результат теста будет у человека, завершившего вакцинацию за 14 дней до поездки, то он будет находиться в карантине только семь дней. При этом все лица, которые будут отправлены в карантин, должны будут в обязательном порядке сдать ПЦР-тест в последний день своей временной изоляции.

Документы на русском языке

Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен в Грецию, по прибытии должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании, вызываемом коронавирусом, и наличии антител (действует от двух до девяти месяцев от указанной в нем даты болезни). Имеется также возможность предъявления и результата экспресс-теста, сделанного за 48 часов до приезда в Грецию.

Все эти документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с местным законодательством, говорится в документе. Это правило распространяется и на несовершеннолетних с 12 лет и старше.

Приезжающие могут также предъявлять европейский сертификат вакцинации COVID-19.

Все прибывшие в Грецию должны соблюдать все ограничительные меры борьбы с пандемией, которые действуют в стране, говорится в документе.

Греция открыла свой туристический рынок для иностранных туристов 14 мая, а также разрешила с этой даты перемещения собственных граждан между регионами страны, включая острова. При этом в стране еще действуют некоторые ограничения, направленные на предотвращение распространения пандемии. В частности, требуется ношение защитной маски в закрытых помещениях. С 24 июня отменено обязательное ношение масок на улице, за исключением мест, где может быть скученность людей, а с 28 июня будет отмен комендантский час.