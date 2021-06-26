ДНР сообщила, что открыла огонь в ответ на обстрелы с украинской стороны

ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Военные Донецкой народной республики (ДНР) открыли в субботу ответный огонь после того, как не увенчались успехом попытки ДНР использовать координационный механизм для прекращения массированных минометных обстрелов территории республики со стороны киевских силовиков. Об этом сообщило в субботу "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Как сообщалось ранее, сегодня под массированным минометным огнем со стороны ВСУ оказались населенные пункты Донецк, Старомихайловка и Заиченко. Неоднократные попытки задействовать координационный механизм были проигнорированы украинской стороной в СЦКК, после чего в соответствии с п. "е" мер [по контролю за перемирием] был открыт ответный огонь для подавления огневых точек противника", - уведомляет представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

По данным представительства, в субботу начиная с 05:30 украинские военные выпустили по территории ДНР около 50 мин калибра 120 мм.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.