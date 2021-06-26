Греция присоединилась к Международному альянсу по солнечной энергии

АФИНЫ, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар на встрече обсудили перспективы налаживания стратегического сотрудничества и объявили о присоединении Афин к Международному альянсу по солнечной энергии (International Solar Alliance). Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы греческого правительства.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы налаживания стратегического сотрудничества в области взаимных интересов, что придаст новый импульс и без того прекрасным двусторонним отношениям. Было объявлено о присоединении Греции к Международному альянсу по солнечной энергии, который является инициативой Индии. Кириакос Мицотакис отметил положительный вклад этой инициативы в использование солнечной энергии. Особый упор был сделан на то значение, которое как Греция, так и Индия придают вопросам уважения международного права, морского права и принципов Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Международный альянс по солнечной энергии - это инициированный Индией союз, членами которого являются 124 страны. Большинство из них полностью или частично лежат между Тропиком Рака (Северным тропиком) и Тропиком Козерога (Южным тропиком).

"У нас имеется большой интерес к Персидскому заливу и Ближнему Востоку. Поэтому, глядя на все эти стратегии, я бы сказал, что в этих отношениях есть много аспектов, которые нам необходимо изучить более эффективно, и я надеюсь, что во время моего пребывания мы сможем этого достичь", - подчеркнул глава МИД Индии. "В плане экономического сотрудничества Греция могла бы быть естественной точкой выхода индийских компаний на европейский рынок. Так что есть что обсудить", - сказал премьер Мицотакис, добавив, что рад тому, что глава МИД Индии откроет статую политического и общественного деятеля Махатмы Ганди перед посольством этой страны в Афинах.