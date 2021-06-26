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Пандемия COVID-19

Малайзия обвинила развитые страны в скупке вакцин от коронавируса

Речь идет не только о ЕС, но и о Великобритании, Канаде и США, указал министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин

СИНГАПУР, 26 июня. /ТАСС/. Власти Малайзии обвинили США, Великобританию и другие развитые страны в закупке неоправданно крупных партий вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил в субботу министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин во время посещения одного из столичных центров вакцинации.

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"Евросоюз закупает препаратов больше, чем ему необходимо", - приводит газета The Star слова министра. По его словам, "речь идет не только о ЕС, но и Великобритании, Канаде и США".

Хайри признал, что "Малайзия также закупает примерно на 20% больше вакцин, чем необходимо". "Однако эти страны приобретают препараты из расчета пять доз на одного человека", - сказал министр, курирующий национальную кампанию по вакцинации населения.

Власти Малайзии одобрили для использования препараты компаний Pfizer - BioNTech, в том числе для детей от 12 лет и старше, а также Sinovac и AstraZeneca. Частные клиники получили разрешения предлагать вакцины Johnson & Johnson и CanSino.

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КанадаСШАМалайзияВеликобританияПандемия COVID-19
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