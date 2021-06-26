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Алиев заявил, что численность Вооруженных сил Азербайджана увеличат

По словам президента республики, после карабахской войны "были даны соответствующие распоряжения"

БАКУ, 26 июня. /ТАСС/. Азербайджан намерен наращивать военную мощь, в том числе увеличить численность Вооруженных сил и закупить новую военную технику. Об этом заявил в субботу президент страны Ильхам Алиев, встречаясь с военными по случаю отмечаемого в стране Дня Вооруженных сил.

"Могу сказать, что численность нашей армии, вооруженных сил будет увеличена. Конечно, мы нарастим наш военный потенциал, правильно проанализировав ход и результаты второй карабахской войны", - цитирует Алиева агентство АзерТАдж.

Армения должна понять, что Азербайджан будет и далее укрепляться, "в этом нет сомнений", заявил Алиев. "После войны уже были даны соответствующие распоряжения, подписаны новые контракты, начался процесс закупки новых видов вооружения, самой современной техники. Утверждены структурные реформы в Вооруженных силах", - добавил президент Азербайджана.

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АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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