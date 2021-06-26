Блинкен утверждает, что США не хотят сдерживать и проводить политику против Китая

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Отношения США и Франции с Китаем сложные, но цель политики Вашингтона состоит не в сдерживании Пекина. С таким утверждением выступил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу TF1. Стенограмму беседы распространила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"Я увидел особенно в последние недели сближение подхода по Китаю [с Францией], думаю, мы смотрим одинаково. Для всех наших стран это очень сложные отношения, сущность которых нельзя упростить до одного слова или предложения, - сказал Блинкен. - У нас с Францией такая же точка зрения, состоящая в том, что в отношениях [с Китаем] есть антагонистические элементы, конкуренция и сотрудничество. Важно то, <...> что мы будем иметь гораздо больше влияния, если будем подходить к Китаю вместе, а не действовать в одиночку". По мнению госсекретаря, подобное сближение позиций отразилось в итоговых документах саммитов Группы семи, НАТО, США - ЕС.

"Хочу прояснить, что наша цель состоит не в том, чтобы сдерживать Китай, проводить политику против Китая, - утверждал он. - [Наша цель] состоит в поддержке свободной и открытой системы, основанной на правилах и стандартах, которые США и Франция установили по итогам Второй мировой войны". По версии Блинкена, альтернативой системе, в которой все следуют правилам и уважают заключенные договоренности, является война.

"Это закон джунглей, выживание сильнейшего. <...> Для нас идея состоит в том, чтобы поддержать [свободную] систему вместе с союзниками и партнерами не против Китая, а ради позитивного видения будущего и отношений между нашими странами", - считает госсекретарь США.