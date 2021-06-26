Председатель Генассамблеи ООН предлагает начать сессию в сентябре на уровне глав стран

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр предлагает обеспечить представительство на предстоящей в сентябре неделе высокого уровня вплоть до глав государств, но с минимальным числом сопровождающих лиц. Об этом говорится в его предложениях, представленных странам - членам всемирной организации. Письмо с предложениями есть в распоряжении ТАСС.

Бозкыр предлагает ограничить присутствие в зале Генеральной Ассамблеи главой делегации и тремя его сопровождающими, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. В штаб-квартире ООН смогут находиться глава делегации и не более пяти сопровождающих.

Председатель ГА ООН также предлагает сделать вакцинацию от коронавируса добровольной для участников. Добровольным должны быть и информирование о статусе вакцинирования штаб-квартиры ООН и других делегатов. Все дополнительные мероприятия предполагается отменить.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, которая в этом году начнется 21 сентября - крупнейшее международное мероприятие, на которое съезжаются делегации практически со всех стран мира, нередко во главе с лидерами государств. Однако сопровождающая первое лицо делегация обычно включает десятки человек, многие из которых постоянно находятся рядом с лидером. Если делегацию возглавляет министр, то сопровождающая его группа не столь многочисленна. Однако когда речь идет о министрах ведущих мировых держав, то это также десяток и даже более человек, не считая журналистов пресс-пула.

Как сообщили ТАСС представители ряда стран всемирной организации на условиях анонимности, выполнить данные требования по числу членов делегаций будет сложно, особенно если речь действительно пойдет о первых лицах. Вопросы вызывает и порядок информирования о статусе вакцинирования. Окончательно вопрос о формате проведения недели высокого уровня пока не решен.