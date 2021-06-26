Эсминец США USS Ross вошел в Черное море для учений Sea Breeze - 2021

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в субботу в Черное море, где примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze - 2021. Об этом говорится в сообщении Шестого флота ВМС США.

"Эсминец США "Росс" вошел в Черное море для участия в учениях "Си бриз - 2021". "Росс" присоединится к 31 кораблю во время морской части учений, - говорится в тексте. - Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов".

В минувшую среду посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Диппредставительство предупредило, что данные маневры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Пресс-служба американского посольства на Украине ранее сообщила, что в учениях примут участие 32 страны. В маневрах планируется задействовать 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.