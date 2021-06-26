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Пандемия COVID-19
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Глава Минздрава Великобритании объявил, что подает в отставку

В своем видеообращении министр принес извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей
Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок AP Photo/Frank Augstein
Описание
Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок
© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил в субботу о своем решении подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала. В видеообращении, размещенном на его странице в Twitter, министр принес извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.

"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы [в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина]. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", - сказал Хэнкок.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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