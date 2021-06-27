Байден не будет блокировать согласованный с сенаторами инфраструктурный план на $1,2 трлн

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден опроверг в субботу намерения заблокировать согласованный с сенаторами план модернизации инфраструктуры стоимостью $1,2 трлн, если предлагаемый им отдельный пакет стимулирующих мер не будет одобрен Конгрессом.

"В четверг я достиг исторической договоренности вместе с двухпартийной группой сенаторов по плану модернизации нашей инфраструктуры на $1,2 трлн. Это будут крупнейшие инвестиции в инфраструктуру в истории, - отмечается в тексте заявления. - <...> Это позволит ремонтировать дороги и мосты, инвестировать в чистую энергетику будущего, поможет стране конкурировать с Китаем и другими экономическими соперниками". Вместе с тем Байден подчеркнул, что по-прежнему будет добиваться другого экономического пакета - так называемого примирительного плана, включающего меры по поддержке семей.

"На пресс-конференции после объявления двухпартийной договоренности я сигнализировал, что не подпишу законопроект об инфраструктуре, если он отправится ко мне на стол без плана по поддержке американских семей и других приоритетов, включая чистую энергетику. Это заявление расстроило некоторых республиканцев, не считающих два плана связанными, - продолжил президент США. - <...> Мои комментарии создали впечатление, что я угрожаю наложить вето на план, с которым согласился, что, конечно, не входило в мои намерения".

Байден заявил, что "дал слово поддержать инфраструктурный план" и намерен его сдержать. Глава администрации раскритиковал некоторых законодателей от обеих партий, допускавших, что выступят против согласованной ранее инициативы. "Я намерен усиленно работать, чтобы принять оба плана, потому что страна в них нуждается", - говорится в заявлении.

Президент призвал лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) внести в верхнюю палату оба документа.

Белый дом и группа американских сенаторов из обеих партий Конгресса США согласовали в четверг пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры страны. Байден представил 31 марта проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США объемом более $2 трлн. Республиканцы выступали за значительное сокращение этого объема.