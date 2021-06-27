Трамп считает, что Россия, Иран и Китай при Байдене унижают США

ВЕЛЛИНГТОН /штат Огайо/, 27 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Китай унижают США, а американский президент Джо Байден разрушает страну. Такое мнение выразил в субботу экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома.

По утверждению Трампа, администрация президента США Джо Байдена за пять месяцев стала "полной катастрофой". "Преступность растет, убийства растут, <...> чужаки пересекают границу. Никто ничего подобного не видел", - сказал он.

"Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну", - заявил бывший глава американской администрации, не уточнив, что именно подразумевал под унижением США.