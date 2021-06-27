Госдеп подтвердил подготовку к встрече Блинкена с главой МИД Израиля в Риме

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет встречу с главой израильского МИД Яиром Лапидом 27 июня в Риме на полях конференции международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Это подтвердил в субботу Госдепартамент.

Согласно графику, беседа запланирована на 19:00 мск, других подробностей не приводится. Это будет первая встреча на высоком уровне представителей двух стран с момента приведения к присяге нового правительства еврейского государства 13 июня. Блинкен в первом телефонном разговоре с Лапидом заявил о важности улучшения палестино-израильских отношений.

В конце мая Блинкен посетил Израиль с первым визитом в качестве главы Госдепартамента. Тогда он провел переговоры с возглавлявшим правительство до 13 июня Биньямином Нетаньяху.