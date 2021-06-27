Трамп считает, что у него были хорошие отношения с Путиным

"[Нынешний лидер США] Джо Байден ведет нашу экономику и страну к разрухе. Байден остановил американский газопровод Keystone XL, лишил американцев 48 тыс. рабочих мест, зато одобрил российский газопровод ["Северный поток - 2"] в Европе. Великолепно, - сказал Трамп, выступая в субботу на своем первом митинге после ухода из Белого дома. - <...> Я остановил этот [российский] газопровод, ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным".

"Это хорошо. Это не плохо. Откровенно говоря, у меня также были замечательные отношения с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином], пока вирус не нанес по нам удар, - отметил экс-президент США. - <...> Если вы посмотрите на КНДР, [лидер этой страны] Ким Чен Ын говорил очень хорошо, я поладил с ним, я со всеми поладил".