Первый митинг Трампа в качестве экс-президента собрал в Огайо тысячи его сторонников

Зрители начали собираться к месту проведения митинга за несколько часов до старта. Некоторые приехали на домах на колесах, захватили с собой палатки, полевую кухню, и заняли "наблюдательный пункт" еще с вечера субботы. Однако большинство посетителей, не ожидавшие такого наплыва гостей, вынуждены были по несколько часов отстоять в пробке на подъездах к ярмарочной площади округа Лорейн. Огромная зона для парковки, разбитая прямо посреди поля, оказалась к началу митинга под завязку заполнена автомобилями.

ВЕЛЛИНГТОН /штат Огайо/, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Бывший президент США Дональд Трамп провел в субботу первый с момента завершения своих полномочий массовый митинг близ города Веллингтон в штате Огайо. Как смог убедиться корреспондент ТАСС, посетить мероприятие, проводившееся примерно в 70 км от крупнейшего города штата - Кливленда, приехали несколько тысяч человек.

Мероприятие по своей организации во многом напоминало музыкальный фестиваль на открытом воздухе. Но сотрудники Секретной службы США осуществляли досмотр собравшихся, следили наравне с полицией за соблюдением порядка и вели себя крайне учтиво.

Для собравшихся были организованы многочисленные фургоны с едой и напитками - исключительно безалкогольными. Все желающие могли приобрести и разного рода продукцию в поддержку своего кумира - флаги, плакаты, футболки и, разумеется, фирменные красные бейсболки с надписью Make America Great Again.

Выступление Трампа

Бывший глава Белого дома на час задержал выступление, которое должно было начаться в 19:00 по местному времени (02:00 мск). Выйдя на сцену под песню God Bless the U.S.A. в исполнении Ли Гринвуда, экс-президент сорвал бурные овации.

"Спасибо, Огайо, за ошеломительную поддержку. Тысячи людей до сих пор пытаются попасть сюда", - отметил Трамп в самом начале своего выступления в штате, где на последних президентских выборах он одержал победу над своим конкурентом от демократов - нынешним президентом Джо Байденом.

Последнего Трамп еще много раз упоминал в своей речи, непременно - в критическом ключе. Досталось от бывшего американского лидера и другим его политическим оппонентам - вице-президенту Камале Харрис, спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, и даже республиканцам в законодательном органе, которые имели неосторожность поддержать импичмент 45-го президента США.

В привычной среде

В целом бывший американский лидер держался уверенно и явно чувствовал себя в комфортной обстановке. За время предвыборных кампаний 2016 и 2020 годов подобные массовые мероприятия стали визитной карточкой республиканца. Трамп в свойственной для себя манере много шутил, отпуская язвительные комментарии в сторону демократов и "радикально-левых" СМИ.

Особенно пришлись по вкусу собравшимся острые заявления бывшего главы американской администрации о "жестком подходе" в отношении России и Китая, необходимости уладить ситуацию на южной границе страны, а также слова поддержки в адрес своего экс-адвоката и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который ранее был лишен права вести юридическую деятельность в этом городе. Зрители сопровождали выпады экс-президента аплодисментами и одобрительными возгласами.

В толпе звучали призывы подвергнуть процедуре импичмента Байдена, посадить за решетку Пелоси, а также просьбы к Трампу вернуться в президентскую гонку в 2024 году. Сам республиканец, однако, однозначно о своих намерениях баллотироваться по-прежнему не заявил.

Планы на следующие выборы

Планы на 2024 год - вопрос, который задают Трампу во время каждого интервью или выступления с момента ухода из Белого дома, но он так и не дал на него ответа. Однако пока такие выступления проходили перед ограниченной аудиторией. Первый большой митинг в качестве бывшего президента мог стать площадкой для подобного рода громких заявлений.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.