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СМИ: два взрыва произошло на авиабазе ВВС в аэропорту индийского города Джамму

На базу направлены отряд саперов и группа криминалистов

ТАСС, 27 июня. Два взрыва прогремело в воскресенье на авиабазе индийских ВВС в аэропорту города Джамму (союзная территория Джамму и Кашмир) на севере страны. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на официального представителя армии.

"Поступила информация о взрывах на территории авиабазы Джамму. В результате происшествия ни один сотрудник не пострадал, материального ущерба нанесено не было", - говорится в заявлении.

На место происшествия направлены отряд саперов и группа криминалистов. Власти начали расследование причин случившегося.

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