В ДНР заявили, что в результате украинского обстрела ранена мирная жительница

ДОНЕЦК, 27 июня. /ТАСС/. Мирная жительница города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) была ранена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в воскресенье Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу городской администрации Горловки Ивана Приходько.

"В результате обстрела поселка [шахты] 6/7 осколочное ранение бедра получила мирная жительница Горловки 1969 года рождения", - цитирует агентство слова Приходько.

В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли поселок шахты 6/7 на окраине Горловки около 06:00 утра в воскресенье из минометов калибра 82 мм, выпустив две мины. Представительство ДНР в СЦКК также сообщает о ранении мирной жительницы. В результате обстрела повреждено остекление дома, осколочные повреждения получил грузовой автомобиль.

Представительство ДНР сообщает, что его попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.